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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Константинова, подобное отношение к своим подданным и у предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Глава крымского парламента подчеркнул, что представители западных государств практически не скрывают, что им не жалко ни Украины, ни ее граждан.
Прекратить этот геноцид может только победа России, добавил Константинов. Он заключил, что иного шанса сохраниться на своей земле у украинцев попросту нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Прекратить этот геноцид может только победа России, добавил Константинов. Он заключил, что иного шанса сохраниться на своей земле у украинцев попросту нет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова