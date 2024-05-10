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В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

Константинов: появление петиции на сайте Зеленского говорит об истощении ВСУ
10 мая 2024, 06:17
Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что появление на сайте украинского президента Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на территорию страны свидетельствует об истощении армии Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий», — сказал Константинов.
Как утверждает политик, на Украине скоро начнутся изменения и к этому нужно готовиться.



До этого на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.

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«Пришлось обмануть Киев»: Стало известно, чего боятся украинские офицеры
Бутусов: офицеры боятся говорить правду о положении ВСУ из-за страха увольнения
10 мая 2024, 04:40

Офицеры ВСУ боятся сообщать командованию о трудной ситуации на поле боя из-за увольнения инициативных командиров бригад, которые не стеснялись докладывать о тяжелом положении украинской армии. Об этом сообщил в своем видеоблоге главный редактор сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
«Они (командиры подразделений ВСУ. — Прим. ред.) боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили», — рассказал Бутусов.
Как утверждает журналист, недостоверные донесения постоянно приводят к искаженной оценке обстановки на поле боя и ложных представлениях о возможностях ВСУ.

«С управлением, с достоверными докладами – у нас с этим большая проблема», — признал экс-советник.
До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит ВСУ на две части, а затем уничтожает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
«Общественное»: В Харькове и Николаевской области прогремели взрывы
10 мая 2024, 03:49

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы раздались в Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Об этом проинформировало украинские издание «Общественное» в Телеграм-канале.
«В Харькове был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты», — пишет информагентство.
Через несколько минут издание сообщило об еще одном взрыве. Также сообщается о взрыве в Николаевской области.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02.37 мск. Сигнал воздушной тревоги также звучит в Одесской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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На Украине хотят заблокировать счета уклонистов
Депутат Осадчук: на Украине запустят процедуру блокировки счетов уклонистов
10 мая 2024, 03:36

Фото: istock / Silent_GOS

Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук сообщил о возможном введении процедуры блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. Об этом информирует украинское издание УНИАН.
«Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество», — передаёт слова депутата издание.
Парламентарий уточнил, что штрафы за нарушение военного учета были предусмотрены законодательством до этого, но новым законом их значительно увеличили.

Как утверждает Осадчук, закон вступит в силу примерно к концу мая.

Ранее украинский депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
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ВСУ атаковали нефтебазу в Калужской области
Shot: Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Калужской области
10 мая 2024, 02:44

Фото: istock / NiseriN

Украинские беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области. Об этом рассказали местные жители, сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным издания, в районе «Первого завода» были слышны взрывы. Предварительно, работают системы ПВО.

Очевидцы рассказали, что несколько мощных взрывов прогремело примерно в час ночи в Дзержинском районе, около станции Полотняный завод. Также жители сообщили о характерных звуках пролёта нескольких беспилотников, после чего в районе местной нефтебазы появился дым и начался пожар.

Стоит отметить, официальных сообщений от Минобороны РФ не поступало.

Также на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

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Семья колумбийского наемника попросила помочь вернуть его тело с Украины
La FM: отец наемника из Колумбии попросил помочь вернуть его тело с Украины
10 мая 2024, 02:17

Фото: istock / razihusin

Отец погибшего наемника из Колумбии Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился в МИД государства с просьбой вернуть его тело с Украины. Об этом информирует La FM.
«Франсиско Тарасона, отец молодого человека,... обратился за помощью к министерству иностранных дел Колумбии с целью как можно скорее репатриировать тело его сына, поскольку в армии сообщили, что оно, возможно, прибудет на территорию Колумбии через четыре недели», — сказано в материале издания.
Отец сообщил, что его 24-летний сын погиб на Украине 8 мая. Ему позвонили украинские военные и сообщили, что мужчина был часовым на военном объекте и погиб от ранений вследствие ракетного удара.

Как рассказал Тарасона, его сын — профессиональный военный, уехавший в Польшу, а затем — на Украину в поисках высокого заработка.

Ранее стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка

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#наемники
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В Подольске отразили атаку украинского БПЛА, который летел на Москву
Собянин: силы ПВО в Подольске отразили атаку дрона, летевшего на Москву
10 мая 2024, 01:55

Фото: istock / NiseriN

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Подольск. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, БПЛА летел на Москву.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал городской глава в своём Телеграм-канале.
Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что ракету западного производства сбили над Мариуполем, осколки упали в центр города.

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#происшествия
#мэр
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Ракету западного производства сбили над Мариуполем, осколки упали в центр города
Система ПВО сбила ракету западного производства над Мариуполем
09 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Alexyz3d

Средства противовоздушной обороны вечером 9 мая отбили атаку на Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики.
«Сработало ПВО, явно успешно. Сбито что-то тяжелое, осколки попадали в центре города», — рассказал собеседник информагентства.
По словам источника, сбитая ракета, предположительно, западного производства.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки БПЛА.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#всу
#мариуполь
#пво
#ракета
#днр
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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
09 мая 2024, 23:19

Фото: istock / Olena Bartienieva

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#опасность
#курская область
#пво
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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
МО: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
09 мая 2024, 22:48

Фото: istock / Olena Bartienieva

В Минобороны России сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
По данным ведомства, с 20:30 до 21:40 по московскому времени 9 мая были предотвращены попытки киевского режима совершить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, направленные на объекты на территории Российской Федерации.

Ранее Минобороны также сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области около 15:30 по московскому времени девятого мая.

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