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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что появление на сайте украинского президента Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на территорию страны свидетельствует об истощении армии Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием «падение украинского фронта и окончательный развал территорий», — сказал Константинов.Как утверждает политик, на Украине скоро начнутся изменения и к этому нужно готовиться.
До этого на сайте украинского лидера появилась петиция с просьбой пригласить иностранных военных на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, назвав появление подобной петиции крайне вызывающей провокацией.
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