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Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка

09 мая 2024, 19:28
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в социальных сетях о новом обстреле мирного села Новая Таволжанка украинскими нацистами. В результате нескольких ударов погибла местная жительница, а также вспыхнул пожар.


В ходе нападения погибла мирная жительница села, которая находилась на улице в момент обстрела. Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что слова не могут унять боль утраты.

В результате атаки пострадали четыре частных дома. В одном из них вспыхнул пожар после попадания снаряда в хозяйственную постройку. Губернатор подчеркнул, что оперативно были приняты меры по ликвидации возгорания, а пожарные бригады работают на месте происшествия. Администрация проводит традиционный обход с целью выявить все повреждения.

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Захарова отреагировала на слова Туска о солдатах НАТО на Украине
Захарова: слова Туска о НАТО на Украине подтверждают гибридную войну против РФ
09 мая 2024, 19:46

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Слова премьера Польши Дональда Туска о присутствии вооруженных сил НАТО на территории Украины стали, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подтверждением гибридной войны против России.
Как сообщает газета «Известия», Захарова считает это свидетельством того, что Запад ведет агрессивную кампанию против России.

Премьер Польши Дональд Туск отметил, что альянс помогает Украине столько, насколько может, подчеркнув важность этой поддержки для сопротивления украинских вооруженных сил российским войскам. Он также упомянул, что на территории Украины присутствуют небольшие группы военных сил НАТО — наблюдатели и инженеры.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не запрашивал у альянса введения войск в зону конфликта, и подчеркнул, что НАТО не планирует направлять свои войска на Украину.

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Asia Times: Самая острая битва разгорается сейчас в районе Часова Яра
09 мая 2024, 19:04

Фото: istockphoto/zabelin

Наиболее серьёзные бои разгораются сейчас в районе Часова Яра. Этот город располагается всего в десяти километрах к западу от Артёмовска (украинское название Бахмут).
Об этом пишет издание Asia Times. Автор публикации отмечает, что если город падёт, то это станет ещё одним свидетельством того, что Россия сохраняет за собой стратегическую инициативу, несмотря на полученный Киевом новый пакет американской военной помощи.

В материале также делается предположение о том, что продолжающееся неуклонное продвижение российских войск указывает на вероятные сложности ВСУ с распределением поставок. Запасы жизненно важной военной техники и боеприпасов украинской армии настолько истощились, что поражение Киева стало видеться не только возможным, но и наиболее вероятным, заключает автор статьи.

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Мэр Одессы Труханов: взрыв прогремел в городе
09 мая 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Zeferli

В Одессе прогремел взрыв вскоре после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
«В Одессе было слышно взрыв», – сообщил он.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области сначала была объявлена воздушная тревога. Сигнал оповещения сработал в 17:10 по мск.

В настоящее время информации о повреждении каких-либо объектов нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Прежде сообщалось, что три «прилета» зафиксированы в районе портовой инфраструктуры Одессы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Назван регион России, способный нанести шокирующий удар по НАТО
Дандыкин: в Калининграде достаточно оружия для нанесения удара по НАТО
09 мая 2024, 18:51

Фото: istock/Mikhail Sedov

Калининградская область обладает достаточным количеством вооружения, чтобы не только отразить атаку, но и нанести потенциальному противнику удар, который вызовет шок, заявил военный аналитик Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.
Дандыкин отметил, что рассуждения на Западе о возможном нападении на Калининград не соответствуют реальности. Любая агрессия НАТО в этом регионе будет рассматриваться Россией как объявление войны, с соответствующими для Запада последствиями.

По словам эксперта, в случае попытки НАТО атаковать Калининградскую область, вероятно, Россия прибегнет к ядерному ответу.

Ранее бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис высказал предположение о том, что Альянс может разместить свои военно-воздушные силы в Балтийском море для сдерживания России и оказания давления на Калининград. По его мнению, в случае открытого военного конфликта необходимо «нейтрализовать» этот город.

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#нато
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«Есть поставки, но не те объемы»: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада
Зеленский пожаловался на недостаточные поставки западного оружия
09 мая 2024, 18:39

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки западного оружия Киеву происходят слишком медленно и в объемах, недостаточных для украинской армии. Об этом пишет ТАСС.
«Эта помощь от пункта «А» — голосование в Конгрессе [США] или европейская поддержка, мы всем благодарны. Но пункт «Б» — это Украина и фронт. Так вот, от пункта «А» до пункта «Б» есть расстояние, оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах», — заявил Зеленский.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Государства Евросоюза готовы согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля 2024 года. Новый пакет не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах ЕС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку
09 мая 2024, 18:17

Фото: istockphoto/irgit

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что премьер Армении Никол Пашинян должен в течение часа уйти в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
«У вас уже нет власти в Армении. Готов в течение часа встретиться и обсудить все условия вашего ухода», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что трёхстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года больше не действует. Речь идёт о документе, которым три стороны сообщали о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, ни один из пунктов этого заявления в настоящее время не работает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Разрушительный удар»: На Западе раскрыли, что РФ уничтожила в зоне СВО
Меркурис: ВС России уничтожают украинские артиллерийские системы
09 мая 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные планомерно уничтожают украинскую артиллерию. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, русские не только атакуют и уничтожают регулярные части ВСУ, но и специально нацеливаются на артиллерию. Он отметил, что украинская армия слабеет.

«Российское наступление продолжается и фактически усиливается, нанося разрушительный удар по украинским военным», — заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.

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Зеленский дал обещание Западу остановить Россию новым оружием
Зеленский пообещал забрать у России инициативу на фронте после поставок оружия
09 мая 2024, 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Западу, что с прибытием новых партий вооружения Вооруженные силы Украины смогут остановить продвижение российских войск на фронте. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве с председателем Европарламента Робертой Мецолой, пишет mk.ru.
Зеленский отметил, что в настоящее время инициатива находится в руках российской стороны, и подчеркнул необходимость остановить продвижение российской армии и вернуть инициативу в руки Украины. Он подчеркнул, что это возможно только при наличии надежных средств.

Зеленский также предупредил о готовящемся крупномасштабном наступлении со стороны России и отметил, что в этом конфликте у Украины еще есть шансы победить.

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В Киеве раскрыли, что сейчас реально происходит на фронте
Стариков: российские войска делят ВСУ на две части и уничтожают
09 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto/zabelin

Российская армия делит противника на две части, а затем уничтожает. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал в интервью киевскому политологу Вадиму Карасеву, приводит его слова РИА Новости.
Он пояснил, что ранее ВС РФ заходили в населенный пункт с одной стороны, а теперь российские военные штурмуют позиции ВСУ сразу с нескольких сторон.

Полковник также указал на то, что ВС РФ не испытывают трудности с уничтожением личного состава из-за такой тактики. Это обусловлено тем, что к разделенным частям ВСУ сложно перебросить дополнительные резервы.

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