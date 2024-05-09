Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в социальных сетях о новом обстреле мирного села Новая Таволжанка украинскими нацистами. В результате нескольких ударов погибла местная жительница, а также вспыхнул пожар.
В ходе нападения погибла мирная жительница села, которая находилась на улице в момент обстрела. Глава области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что слова не могут унять боль утраты.
В результате атаки пострадали четыре частных дома. В одном из них вспыхнул пожар после попадания снаряда в хозяйственную постройку. Губернатор подчеркнул, что оперативно были приняты меры по ликвидации возгорания, а пожарные бригады работают на месте происшествия. Администрация проводит традиционный обход с целью выявить все повреждения.
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