В Крыму успешно испытали новый дрон с огнемётом «Горыныч 2.0»

Фото: iStock/vadimrysev
Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно провёл испытания нового дрона, оснащённого огнемётом «Горыныч 2.0». Об этом основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил в беседе с ТАСС.
Он отметил, что крымские специалисты в течение нескольких месяцев вели разработку модели «Горыныч 2.0». Беспилотник при атаке выбрасывает мощную струю зажигательной смеси. Заполнить дрон можно любой жидкостью, от модернизации которой зависит итоговое применение. В целом, отметил Романов, способы применения данного дрона практически не ограничены. К тому же, огнемёт можно использовать множество раз.
Специалист привёл возможные цели, которые может поразить новейший дрон. Среди них – беспилотники со связью Starlink, оптоволоконные каналы связи, стационарные и мобильные объекты. Также дрон может участвовать в разминировании и проводить плановый поджог поверхности земли.
Читайте также:
ВСУ впервые применили в Курской области американский беспилотник Switchblade 600
Для международных судов подготовят «шоковый контент» о расстрелах в ДНР
Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и оружием ВСУ в Запорожской области
Анастасия Чинкова