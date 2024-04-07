Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма Киева

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Мировое сообщество, включая лидеров США, ФРГ и Франции, должно осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма, совершенный Киевом против Запорожской АЭС.
Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима», — написала Захарова.Читайте также:
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Артем Кузьмин