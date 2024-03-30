В Кривом Роге сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

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В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Он не привел данных о том, о каком именно объекте идет речь, сообщив лишь то, что пораженный объект находится в Никопольском районе. Прежде также сообщалось о повреждении военной цели ВС РФ в Полтавской области.
Степень повреждений и назначение объекта власти Украины не озвучили. Минобороны РФ до настоящего времени информацию не комментировало.
Также стало известно о поражении ТЭС в Харьковской области. В результате массированного ракетного удара объект полностью оказался разрушен.
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Анастасия Хохлова