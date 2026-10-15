В Кропивницком полыхают склады с боеприпасами ВСУ после атаки ВС РФ

15 октября 2026, 00:37

SHOT: мощный пожар вспыхнул в Кропивницком после ударов ВС РФ

Фото: iStock/aapsky

На Украине в Кропивницком после взрывов начался крупный пожар. Горят склады и промышленные объекты, сообщает телеграм-канал SHOT.