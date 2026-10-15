В Кропивницком полыхают склады с боеприпасами ВСУ после атаки ВС РФ
На Украине в Кропивницком после взрывов начался крупный пожар. Горят склады и промышленные объекты, сообщает телеграм-канал SHOT.
Местные жители в соцсетях называют атаку одной из самых масштабных в регионе. По предварительной информации, в ней задействовали более 100 беспилотников.
БПЛА «Герань» атаковали складские и логистические объекты, транспортные и промышленные предприятия, а также железнодорожную инфраструктуру Кировоградской области. Среди возможных целей называют аэродром «Гидросила АПМ».
Взрывы также прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске. В некоторых районах Киева электричества нет уже более восьми часов после ночных ударов по ТЭЦ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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