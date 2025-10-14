Разочаровался в политике Зеленского и получил запрет на въезд в Россию: Как сейчас живет доктор Комаровский?
Евгений Комаровский — человек, который для миллионов стал главным советником в вопросах детского здоровья, а в последние годы превратился в одну из самых противоречивых публичных фигур. Он прошел путь от практикующего врача до медийной звезды, а затем и до политического изгнанника. О том, как сейчас живет «экранный доктор», читайте в материале «Радио 1».
Доктор Комаровский: биография и путь к известности
Евгений Олегович Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове в семье инженеров. Он окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института и с 1983 года начал работать в областной детской инфекционной больнице, где за 18 лет прошёл путь от врача отделения реанимации до заведующего инфекционным отделением.
Широкая всесоюзная известность пришла к нему благодаря телепроекту. В марте 2010 года на украинском телеканале «Интер» вышла первая передача «Школа доктора Комаровского», которая позже стала транслироваться и в России. Простой и доступный язык, акцент на здравом смысле и доказательной медицине сделали его главным педиатром для нескольких поколений родителей.
Параллельно с телекарьерой Комаровский является успешным писателем. Книга «Здоровье ребёнка и здравый смысл его родственников» стала настоящей библией для родителей и переиздавалась более 30 раз.
Политическая позиция и работа с Зеленским
Политические взгляды Комаровского всегда были на виду. На президентских выборах 2014 года он поддерживал Ольгу Богомолец, в 2019-м — Игоря Смешко, а во втором туре — Владимира Зеленского. В апреле 2019 года Комаровский вошёл в команду Зеленского в качестве советника по вопросам здравоохранения. Однако этот союз оказался недолгим. Сам доктор позже заявил, что его предложения по катастрофической нехватке медицинских кадров и популяризации вакцинации были проигнорированы, и он перестал быть советником. Комаровский прямо сказал, что Зеленский использовал его «исключительно для пиара» и увеличения количества голосов. Со временем он стал открыто критиковать Зеленского, заявляя, что у того «уже ничего не получится».
«Я обратил внимание Зеленского на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания. Владимир Александрович ведёт себя так потому, что у кого-то в руках кощеево яйцо», — жаловался Комаровский украинским журналистам.
В 2021 году, Комаровский заявил, что из-за требований украинского законодательства общаться с пациентами исключительно на украинском языке он был вынужден отказаться от частной врачебной практики в своей клинике в Харькове, поскольку почти все его пациенты говорили по-русски.
«Вы перешли на украинский язык — это ваш выбор. Это прекрасно! Это замечательно! Молодцы! Только не говорите, что все, кто не перешли, враги Украины. Не надо никого учить, это должен быть ваш выбор! То есть мужчина с мужчиной заниматься любовью* может, а говорить на языке своей мамы не может!» — негодовал Комаровский в сети.
Запрет на въезд в Россию и позиция Комаровского по СВО
После начала СВО в феврале 2022 года характер публикаций Комаровского в соцсетях резко изменился с медицинских на антивоенные и антироссийские призывы. В результате в апреле 2022 года ему был запрещён въезд в Россию. Официальной причиной стало «обеспечение обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения».
Комаровский утверждал, что проблема могла бы быть решена за полгода при отсутствии российской поддержки, ссылаясь на примеры Славянска и Краматорска. Он открыто обвинял Россию в нежелании мирного урегулирования и указывал на логические противоречия в ее позиции, заявляя, что она, решая все в конфликте, отказывается от прямых переговоров.
Доктор Комаровский сейчас
На сегодняшний день, несмотря на отказ от клинической практики, Комаровский остаётся чрезвычайно активным медийным персонажем. Он продолжает вести свои проекты в социальных сетях, где его аудитория составляет миллионы подписчиков. В 2020 году он запустил платный «Журнал доктора Комаровского». Педиатр живет на два города: в родном Харькове и Киеве. В столице Украины Комаровский вместе с командой собрал независимую студию для коммуникации с людьми.
Что касается политических высказываний о России, то они явно подутихли на фоне реальной картины. Спустя несколько лет после начала СВО «экранный доктор» выступил с предложениями, которые не пользуются популярностью в украинском истеблишменте, и подверг критике тотальную мобилизацию. Фактически он призвал правящий режим признать потерю части территорий бывшей Украины, населённых русскоязычным населением.
«Что главное на Украине? Украинцы или квадратные метры? Давайте определимся. Для того чтобы «план лечения» составить, надо понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение «конечностей»?.. Я не осуждаю никакого решения. Но люди, которые добровольно захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли, они возложили на себя вот этот крест — принимать страшные решения. Мы все их уполномочили. Но эти решения надо озвучить», — призвал Комаровский.