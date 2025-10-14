14 октября 2025, 16:13

Евгений Комаровский (Фото: Telegram @dr_komarovskiy)

Евгений Комаровский — человек, который для миллионов стал главным советником в вопросах детского здоровья, а в последние годы превратился в одну из самых противоречивых публичных фигур. Он прошел путь от практикующего врача до медийной звезды, а затем и до политического изгнанника. О том, как сейчас живет «экранный доктор», читайте в материале «Радио 1».





Доктор Комаровский: биография и путь к известности

Политическая позиция и работа с Зеленским

Евгений Комаровский (Фото: Telegram @dr_komarovskiy)



«Я обратил внимание Зеленского на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания. Владимир Александрович ведёт себя так потому, что у кого-то в руках кощеево яйцо», — жаловался Комаровский украинским журналистам.

«Вы перешли на украинский язык — это ваш выбор. Это прекрасно! Это замечательно! Молодцы! Только не говорите, что все, кто не перешли, враги Украины. Не надо никого учить, это должен быть ваш выбор! То есть мужчина с мужчиной заниматься любовью* может, а говорить на языке своей мамы не может!» — негодовал Комаровский в сети.

Запрет на въезд в Россию и позиция Комаровского по СВО

Евгений Комаровский (Фото: Telegram @dr_komarovskiy)



Доктор Комаровский сейчас

Евгений Комаровский (Фото: Telegram @dr_komarovskiy)



«Что главное на Украине? Украинцы или квадратные метры? Давайте определимся. Для того чтобы «план лечения» составить, надо понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение «конечностей»?.. Я не осуждаю никакого решения. Но люди, которые добровольно захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли, они возложили на себя вот этот крест — принимать страшные решения. Мы все их уполномочили. Но эти решения надо озвучить», — призвал Комаровский.