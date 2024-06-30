В Кропивницком в центре Украины прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в городе Кропивницкий (ранее Кировоград) в центре Украины. Об этом пишет издание «Громадское».
Ранее в Кировоградском была объявлена воздушная тревога.
Также в воскресенье вечером сообщалось о взрывах в Киеве, где в 19:17 мск была объявлена воздушная тревога. Сначала взрывы слышали на окраине столицы, после чего мэр города Виталий Кличко объявил о работе ПВО. После этого мощный взрыв прогремел в Оболонском районе в северной части Киева.
Кроме того, на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. Там российские войска ударили мощнейшей фугасной бомбой ФАБ-3000 по зданию «Новой Почты», инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок ВСУ.
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Также в воскресенье вечером сообщалось о взрывах в Киеве, где в 19:17 мск была объявлена воздушная тревога. Сначала взрывы слышали на окраине столицы, после чего мэр города Виталий Кличко объявил о работе ПВО. После этого мощный взрыв прогремел в Оболонском районе в северной части Киева.
Кроме того, на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. Там российские войска ударили мощнейшей фугасной бомбой ФАБ-3000 по зданию «Новой Почты», инфраструктура которой задействована в снабжении фронтовых группировок ВСУ.
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Анастасия Чинкова