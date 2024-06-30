ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирова

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Российские войска заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населённого пункта Киров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», заняли опорный пункт, используя подземный туннель.
По данным ведомства, военный скрытно расчистили туннель длиной свыше трех километров вдоль канала Северский Донец, пролезли по нему и зашли в тыл опорного пункта ВСУ с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.
Внезапно нагрянувшие российские военные заставили украинских бойцов сдаться или бросить свои позиции и отступить.
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По данным ведомства, военный скрытно расчистили туннель длиной свыше трех километров вдоль канала Северский Донец, пролезли по нему и зашли в тыл опорного пункта ВСУ с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.
Внезапно нагрянувшие российские военные заставили украинских бойцов сдаться или бросить свои позиции и отступить.
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Анастасия Чинкова