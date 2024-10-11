В Курске арестовали девять боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в регион

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В Курске суд арестовал девятерых боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись на российскую территорию для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В четверг в закрытом режиме состоялись заседания, где рассмотрели ходатайства об аресте двоих военнослужащих ВСУ, которые в августе незаконно вторглись на территорию Курской области для участия в боевых действиях. Позднее стало известно об аресте еще семерых украинских боевиков.
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