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Около 120 мирных жителей до сих пор могут оставаться в подвалах Суджи. Об это сообщил священник Курской епархии иерей Игорь Васюков.
В разговоре с корреспондентом ТАСС священнослужитель назвал ситуацию в приграничном курском городе непростой. Некоторые люди не смогли эвакуироваться, есть и такие, еоторые по разным причинам просто не захотели этого сделать.
Священник регулярно посещает курское приграничье, выполняя гуманитарную миссию. Он также рассказал о том, что ВСУ продолжают регулярные обстрелы Суджи. Люди прячутся в подвалах от артиллерийских ударов и кассетных боеприпасов.
Об освобождении Суджи сообщили 13 марта 2025 года. Российские штурмовики прорвались в город, используя газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. 800 бойцов, преодолев более 10 км по подземным трубам газопровода, проникли в тыл ВСУ.
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«Там осталось порядка 100-120 человек», — сказал отец Игорь.
Священник регулярно посещает курское приграничье, выполняя гуманитарную миссию. Он также рассказал о том, что ВСУ продолжают регулярные обстрелы Суджи. Люди прячутся в подвалах от артиллерийских ударов и кассетных боеприпасов.
Об освобождении Суджи сообщили 13 марта 2025 года. Российские штурмовики прорвались в город, используя газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. 800 бойцов, преодолев более 10 км по подземным трубам газопровода, проникли в тыл ВСУ.
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Александр Бойцов