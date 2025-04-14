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ВС России ударили по полку связи ВСУ в Николаевской области

Российские военные поразили полк связи ВСУ в Вознесенске
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Полк связи Вооружённых сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, был поражён в Вознесенске Николаевской области, удар был нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.

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ВСУ накануне Пасхи минируют кладбища в приграничных районах Курской области
14 апреля 2025, 16:21

Фото: istockphoto/axeiz77

Власти Курской области не рекомендуют в Пасху ходить на кладбища, чтобы посетить могилы родных и близких, как это водится по православной традиции. Есть сведения, что ВСУ ведут целенаправленное минирование мест захоронения.
Об этом предупредил временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в ходе заседания местного правительства, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте». Он призвал жителей Курской области воздержаться от посещения кладбищ в пасхальное воскресенье и в последующие дни, чтобы не наткнуться на мину или растяжку.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть», — подчеркнул Горячев.

Врио главы комитета региональной безопасности также напомнил, что с 15 марта в Курской области введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничных районов и прилегающих к ним зон.

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В Минобороны раскрыли подробности удара по командованию ВСУ в Сумах
Минобороны: ВС РФ ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
14 апреля 2025, 15:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России в воскресенье, 13 апреля, нанесла ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Вчера в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате точного российского удара ликвидировано порядка 60 человек живой силы ВСУ.

Также в министерстве добавили, что боевики ВСУ используют мирное население Украины в качестве живого щита. Они размещают военные объекты в густонаселённых районах и проводят там мероприятия с участием военных.

Ранее стало известно, что при ударе по Сумам 13 апреля был ликвидирован командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла.

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#удар
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Депутат Белик назвал слова Мерца о поставках ракет Taurus Украине неслучайными
14 апреля 2025, 14:44

Фото: iStock/alzay

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц неслучайно заговорил о возможности нанести удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, он хочет присоединиться к антироссийской политике Британии и Франции. Так считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Мерц заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Он также призвал Киев выйти ​из оборонительной позиции и атаковать Крымский мост.

«Делая такие громкие заявления, будущий канцлер ФРГ старается встроиться в повестку, активно продвигаемую «партией войны», и присоединиться к ярой антироссийской риторике Лондона и Парижа, а Крымский мост им для упоминания выбран неслучайно», — заявил Белик в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что Крымский мост является символом воссоединения полуострова с РФ и не даёт покоя руководствам западных стран и Украины.

При этом депутат подчеркнул, что возможное решение Берлина передать Киеву ракеты Taurus лишь усугубит эскалацию. Тем не менее Мерца должны поддержать не только в ЕС, но и в рамках новой правительственной коалиции с социал-демократами.

По словам Белика, далеко не все немецкие депутаты поддерживают резкое обострение курса ФРГ в украинском конфликте.

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В подвалах Суджи может оставаться до 120 человек
14 апреля 2025, 14:31

Фото: istockphoto/Diy1

Около 120 мирных жителей до сих пор могут оставаться в подвалах Суджи. Об этом сообщил священник Курской епархии иерей Игорь Васюков.
В разговоре с корреспондентом ТАСС священнослужитель назвал ситуацию в приграничном курском городе непростой. Некоторые люди не смогли эвакуироваться, есть и такие, которые по разным причинам просто не захотели этого сделать.

«Там осталось порядка 100-120 человек», — сказал отец Игорь.

Священник регулярно посещает курское приграничье, выполняя гуманитарную миссию. Он также рассказал о том, что ВСУ продолжают регулярные обстрелы Суджи. Люди прячутся в подвалах от артиллерийских ударов и кассетных боеприпасов.

Об освобождении Суджи сообщили 13 марта 2025 года. Российские штурмовики прорвались в город, используя газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. 800 бойцов, преодолев более 10 км по подземным трубам газопровода, проникли в тыл ВСУ.

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Будущий канцлер Германии Мерц призвал Киев атаковать Крымский мост
14 апреля 2025, 14:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ВСУ необходимо перестать находиться в оборонительной позиции и уже начать влиять на ход событий на поле боя. Такое мнение в эфире телеканала ARD высказал лидер блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
Так, Мерц считает, что одной из возможных целей для наступательных действий ВСУ может стать Крымский мост. Он пояснил, что в Крыму у РФ располагается довольно большая часть ресурсов для снабжения армии, а разрушение моста значительно подорвёт снабжение ВС РФ на полуострове.

Мерц также заявлял, что Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами.

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