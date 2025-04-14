ВС России ударили по полку связи ВСУ в Николаевской области

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Полк связи Вооружённых сил Украины (ВСУ), по предварительным данным, был поражён в Вознесенске Николаевской области, удар был нанесён по системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ретрансляторам. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.
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Анастасия Чубина