Четыре украинских беспилотника были сбиты на Курской областью и Крымом

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Дежурными средствами ПВО убыли уничтожены четыре украинских беспилотника самолётного типа: три БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты сегодня, в период с 15.20 до 16.05 по московскому времени.
Ранее власти Курской области предупредили жителей о том, что следует отказаться от посещения кладбищ в Пасху, так как ВСУ ведут целенаправленное минирование мест захоронения.
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Анастасия Чубина