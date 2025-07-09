Стало известно, чем начинены БПЛА ВСУ, ударившие по Курску
Курский пляж атаковали беспилотники с пластидом
В результате атаки украинских беспилотников на пляж в Курске погибли три человека, еще шестеро получили ранения. В том числе пятилетний мальчик, получивший тяжелые ожоги, пытаясь закрыть свою маму.
По данным SHOT, беспилотники несли по 5 кг пластида и были начинены поражающими элементами в виде металлических шариков. Возбуждены уголовные дела о террористических актах.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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