Стало известно, чем начинены БПЛА ВСУ, ударившие по Курску

09 июля 2025, 10:45

Курский пляж атаковали беспилотники с пластидом

Фото: istockphoto / NiseriN

В результате атаки украинских беспилотников на пляж в Курске погибли три человека, еще шестеро получили ранения. В том числе пятилетний мальчик, получивший тяжелые ожоги, пытаясь закрыть свою маму.