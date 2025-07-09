В Саратовской области уничтожен диверсант, пытавшийся взорвать ж/д мост
ФСБ: В Саратовской области уничтожен диверсант, он планировал взорвать ж/д мост
В Саратовской области при задержании ликвидирован диверсант, он планировал взорвать железнодорожный мост, сообщает ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, задержание происходило в тот момент, когда мужчина доставал взрывчатку из тайника. Диверсант оказала сопротивление и был уничтожен.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что минувшей ночью в результате атаки беспилотников ВСУ повреждены инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. Также БПЛА попал в строение ЗАО «Агрофирма Рыльска», там начался пожар.
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