В Курской и Белгородской областях отменена опасность атаки БПЛА

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В Курской и Белгородской областях отменена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщают региональные служба МЧС и оперштаб.
В Белгородской области опасность атаки беспилотников объявили в 2:34 по московскому времени. Об отмене тревоги рассказали в telegram-канале регионального ГУ МЧС.
В Курской области опасность атаки БПЛА объявили в 2:57. Telegram-канал регионального оперштаба сообщил об отмене тревоги почти через 3 часа, в 5:19.
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«Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА», — передает ведомство.
В Курской области опасность атаки БПЛА объявили в 2:57. Telegram-канал регионального оперштаба сообщил об отмене тревоги почти через 3 часа, в 5:19.
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Иван Мусатов