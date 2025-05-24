В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки БПЛА

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В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки беспилотников. Власти просят жителей перейти в укрытия для обеспечения собственной безопасности.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в telegram-канале регионального оперштаба в 2:19 по московскому времени.
Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев. Сообщение об этом появилось в telegram-канале градоначальника в 02:13.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Гладков.
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Иван Мусатов