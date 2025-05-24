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В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

В Курской и Воронежской областях объявлена опасность атаки беспилотников. Власти просят жителей перейти в укрытия для обеспечения собственной безопасности.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в telegram-канале регионального оперштаба в 2:19 по московскому времени.

Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев. Сообщение об этом появилось в telegram-канале градоначальника в 02:13.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — пишет Гладков.

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Марочко: ВС РФ отодвинули линию фронта от Курской области более чем на 10 км
24 мая 2025, 01:47

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские военные смогли отодвинуть линию фронта от Курской области более чем на 10 километров. Об этом он рассказал ТАСС.
«Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», — рассказал агентству Марочко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия передаст Украине документ с условиями прекращения боевых действий только после обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».Уже 23 мая на Подмосковный аэродром прилетел самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена.

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«Звезда»: В Подмосковье сел самолет с 270 освобожденным из украинского плена
24 мая 2025, 00:58

Фото: iStock/zim286

В Подмосковье приземлился самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Стало известно, что военнопленные пройдут реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Напомним, что обмен военнопленными с российской и украинской стороны проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на переговорах в Стамбуле. Из Украины переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, которых захватили ВСУ в ходе своего вторжения в Курскую область. Мирные жители находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

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МИД: Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ
23 мая 2025, 21:43

Фото: istockphoto/Mordolff

Россия адекватно ответит на массированные атаки дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, заявил МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина таким образом попыталась сорвать начавшийся диалог Москвы и Киева и не допустить реализации стамбульских договоренностей.
«Но, подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», — добавили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, сославшись на информацию МО РФ, что в период с 20 по 23 мая зафиксировано кратное увеличение ударов — 788 налетов дронов самолетного типа и западных ракет на российскую территорию вне зоны боевых действий. В результате есть раненые и жертвы.

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#украина
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Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Зеленскому после Реввы
23 мая 2025, 21:05

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Психолог Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Владимиру Зеленскому после того, как юморист Александр Ревва получил гражданство РФ. Специалист назвала комика «украинским трансвеститом»* и подчеркнула, что он является близким другом главы киевского режима.
«Ну раз уж пошла такая пьянка, почему бы не предоставить гражданство России Вовке Зеленскому, а экс-президенту США Байдену поставить памятник в центре Москвы. Как говорится, люди для нас не чужие», — написала Вероника Степанова.
По ее мнению, Ревва оставил и паспорт Украины, поскольку документ еще может ему пригодиться.

О том, что Ревва получил российское гражданство, стало известно накануне, 22 мая. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявлял, что комик хочет избавиться от «клейма украинца».

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Лавров: Украине передадут проект об урегулировании кризиса после обмена пленными
23 мая 2025, 20:09

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва передаст Киеву свой проект документа с условиями урегулирования кризиса на Украине после обмена пленными в формате «тысяча на тысячу». Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает», — сказал главный дипломат страны.
Лавров добавил, что Москва привержена достигнутым в Стамбуле договоренностям и заканчивает подготовительную работу по перечню для обмена военнопленными в формате «тысяча на тысячу». Сегодня в Минобороны сообщили о возвращении в Россию 270 бойцов ВС РФ.

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