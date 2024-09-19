В Курской области два энергетика были ранены при атаке дронов ВСУ

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Двое сотрудников ПАО «Россети Центр» получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Это произошло в приграничном районе Курской области.
Энергетики проводили ремонтные работы на одном из объектов в момент атаки дрона ВСУ, сообщает телеграм-канал организации. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После этого дрон упал и угодил в автогидрополъёмник, который использовали сотрудники Россетей.
В результате двое работников энергетической компании получили осколочные ранения различной степени тяжести. От более серьёзных повреждений их уберегли бронежилеты и умелые действия по самозащите. Пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь. Оба ремонтника представлены к награждению медалью «За заслуги перед Курской областью» III степени.
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Александр Бойцов