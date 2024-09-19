В Курской области два энергетика были ранены при атаке дронов ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.