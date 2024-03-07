Минобороны заявило о перехвате шести беспилотников над тремя регионами России

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ВСУ 6 раз с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать три российских региона за ночь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает ТАСС.
Уточняется, что системы ПВО сбили один дрон над Курской областью, три — над Брянской и еще два — над Тульской областью.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции около Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается. Губернатор отметил, что на данный момент власти работают над обеспечением коммунальных функций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции около Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается. Губернатор отметил, что на данный момент власти работают над обеспечением коммунальных функций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак