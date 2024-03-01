В Курской области два села и деревня остались без света после удара беспилотника ВСУ

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на Курскую область, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В результате этого населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района оказались отключены от электроснабжения. Старовойт заявил, что восстановительные работы начнутся после улучшения обстановки.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник и перехватили три дрона ВСУ над территорией России. Министерство обороны отметило, что украинские дроны имели форму самолетов. ПВО успешно сработали в Белгородской и Нижегородской областях.
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«В результате прилёта беспилотника со стороны Украины в населенных пунктах Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино Суджанского района нет света. Ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка», — написал Старовойт.
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Артем Кузьмин