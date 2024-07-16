В Курской области горит завод после атаки БПЛА

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Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Телеграм-канале.
«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов», — написал Смирнов.В результате атаки пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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