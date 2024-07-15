«Никто бы не совершил прорыва»: В Киеве высказались о неудачах Сырского

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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается давать оценку главкому ВСУ Александру Сырскому в контексте неудач, которые потерпела украинская армия на Харьковском направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона.
По его словам, украинская армия «Никто бы не совершил прорыва» столкнулась с рядом серьезных проблем во времена передачи командования от предыдущего генерала Валерия Залужного к Александру Сырскому. Первая и самая главная из них, это перебои в поставках военной помощи от НАТО и США.
Он добавил, что кто угодно на месте Сырского не смог бы осуществить прорыв на Харьковском направлении.
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