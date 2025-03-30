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В Курской области ликвидирован 25-летний гражданин Швейцарии, состоящий в Интернациональном легионе Украины. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.
Отмечается, что военный латиноамериканского происхождения, но был усыновлён семьёй из Швейцарии. В подростковом возрасте он пережил смерть приёмной матери, что негативно сказалось на его психике. Несколько раз юноша лечился в психиатрической клинике.
Также в довольно раннем возрасте у него начались проблемы с законом, из-за чего он оказался в исправительном центре для несовершеннолетних.
Видимо, пережив всё это, молодой человек решил пойти дальше и отправился на Украину. Хотя формально люди с судимостью не могут заключать контракт с ВСУ в Швейцарии, но ему как-то удалось обойти эти ограничения.
В своих соцсетях он рассказывал о жизни на фронте и боялся, что больше никогда не вернётся на родину после переброски в Курскую область.
СМИ не раскрывают личность наёмника, однако ресурс TrackANaziMerc выяснил, что речь идёт о Хьюго Эдин Джоне Дизеренсе с позывным «Силвер». Его бросили товарищи в Викторовке. Он стал первым ликвидированным в Курской области швейцарским наёмником.
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Также в довольно раннем возрасте у него начались проблемы с законом, из-за чего он оказался в исправительном центре для несовершеннолетних.
Видимо, пережив всё это, молодой человек решил пойти дальше и отправился на Украину. Хотя формально люди с судимостью не могут заключать контракт с ВСУ в Швейцарии, но ему как-то удалось обойти эти ограничения.
В своих соцсетях он рассказывал о жизни на фронте и боялся, что больше никогда не вернётся на родину после переброски в Курскую область.
СМИ не раскрывают личность наёмника, однако ресурс TrackANaziMerc выяснил, что речь идёт о Хьюго Эдин Джоне Дизеренсе с позывным «Силвер». Его бросили товарищи в Викторовке. Он стал первым ликвидированным в Курской области швейцарским наёмником.
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Анастасия Чинкова