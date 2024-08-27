В Курской области объявили ракетную опасность

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Ракетная опасность объявлена на территории Курской области. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
Смирнов отметил, что людям в домах необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Всем, кто находится на улице, надо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, заключил он.
Иной информации Смирнов не привел.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Иной информации Смирнов не привел.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова