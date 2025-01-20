В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

ВСУ стягивают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с приближающейся инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».