В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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В Черниговской и Черкасской областях сообщают о сильных взрывах после объявления воздушной тревоги. Об этом пишут РИА Новости.
Воздушная тревога в двух регионах звучала в 1:08 по московскому времени. Подробностей о происшествии пока нет.
Ранее «Радио 1» сообщало о взрывах в Харькове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Также в регионах введена воздушная опасность.
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Иван Мусатов