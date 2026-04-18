В Курской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали три человека

18 апреля 2026, 17:42

В Курской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали трое мирных граждан

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль пострадали трое мирных жителей.





Все они получают необходимую медицинскую помощь, сообщил в Max губернатор Александр Хинштейн. По его словам, инцидент произошел днем на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района.



Глава региона уточнил, что у 67-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения головы, живота, левых плеча, предплечья, бедра, голени, а также правых плеча, предплечья и кисти. У 62-летнего мужчины — осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. У 67-летней женщины — осколочное слепое сквозное ранение правой кисти, предплечья и плеча, а также непроникающее ранение правого плечевого сустава.



Хинштейн добавил, что пострадавших в ближайшее время доставят в областную больницу.



