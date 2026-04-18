18 апреля 2026, 15:39

Минобороны: Бойцы ВС РФ поразили энергообъекты боевиков ВСУ

Российские военные нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам Украины, которые были задействованными в интересах ВСУ. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.





Уточняется, что атаке подверглись места хранения и подготовки к пуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего поразили 145 районов.



Тем временем в Самарской области промышленные объекты в Новокуйбышевске и Сызрани атаковали вражеские дроны. По предварительным данным, пострадавших нет.



На месте работают экстренные службы, есть оперативные штабы.



