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В Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорится в сообщении.
По данным издания, семья Гребенниковых последние три недели жили на приграничных курских территориях, однако накануне, 29 августа, решили уехать в Курск. Отмечается, в это время регион подвергся очередной массированной атаке ВСУ, одна из ракет ударила по их машине, когда они проезжали мост.
В материале указано, что после вчерашней атаке мост через Сейм у села Карыж оказался полностью разрушен.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ВСУ расстреляли трех детей в Курской област, когда те пытались эвакуироваться.
ВСУ расстреляли трех детей, которые пытались эвакуироваться в Курской области
Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области
В Курской области была предотвращена попытка подрыва моста
В материале указано, что после вчерашней атаке мост через Сейм у села Карыж оказался полностью разрушен.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ВСУ расстреляли трех детей в Курской област, когда те пытались эвакуироваться.
«Дети от 10 до 12 лет пытались эвакуироваться на мотоцикле в районе Малой Локни, когда украинские военные открыли по ним огонь», — передавали слова замкомандира с позывным Кадет.Читайте также:
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Данил Пономарев