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Боевики Вооруженных сил Украины попытались заминировать мост в Беловском районе Курской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что мост является одной из ключевых транспортных артерий для эвакуации гражданских лиц. По данным канала, боевики установили несколько противотанковых мин ТМ-62 на переправе между посёлками Белица и Гирьи.
Украинские военные в очередной раз собирались подорвать группу волонтёров и мирных жителей, а также повредить мост. К счастью, мины были вовремя обнаружены и успешно обезврежены, что предотвратило возможные жертвы и повреждения инфраструктуры.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины похищают мирных жителей Курской области. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Украинские военные в очередной раз собирались подорвать группу волонтёров и мирных жителей, а также повредить мост. К счастью, мины были вовремя обнаружены и успешно обезврежены, что предотвратило возможные жертвы и повреждения инфраструктуры.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины похищают мирных жителей Курской области. Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова