В Курской области семья с детьми полтора месяца пряталась в подвалах от атак ВСУ

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков
В Курской области семья с тремя детьми на протяжении полутора месяцев пряталась в подвалах от атак беспилотников ВСУ. Это было в приграничном Кореневском районе региона.
Как рассказал ТАСС глава семейства Алексей Толстоконев, сначала они укрывались в доме, но затем обломки сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стёкла в окнах. Тогда они решили прятаться в подвале. Семье, в которой воспитывается трое детей — 15, 13 и 10 лет — приходилось переходить из дома в дом, из подвала в подвал, чтобы укрываться от атак украинских дронов.
По его словам, семью хотели эвакуировать, но местность стали активно обрабатывать украинские БПЛА. Вывести супругов и детей в пункт временного размещения удалось совсем недавно, после полутора месяцев жизни в подвалах. По словам мужчины, когда они уезжали, крыши на их доме уже совсем не было.
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«В этих домах уже никого не было, люди выехали, двери уже раскрыты», — сказал Алексей.
По его словам, семью хотели эвакуировать, но местность стали активно обрабатывать украинские БПЛА. Вывести супругов и детей в пункт временного размещения удалось совсем недавно, после полутора месяцев жизни в подвалах. По словам мужчины, когда они уезжали, крыши на их доме уже совсем не было.
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Александр Бойцов