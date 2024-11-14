В Курской области удалось найти 1 200 человек, считавшихся пропавшими без вести

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В Курской области удалось найти 1 200 человек, которые ранее считались пропавшими. Среди них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
Об этом сообщил Российский Красный Крест в своём официальном телеграм-канале. Сотрудники организации сумели установить судьбу, разыскать и восстановить семейные и родственные связи всех этих людей, считавшихся пропавшими в результате чрезвычайной ситуации в Курской области.
В РКК рассказали, что всего было принято более шести тысяч обращений граждан о розыске лиц, с которыми была утеряна связь. В организации уточнили, что одного человека могут разыскивать несколько родственников, друзей или знакомых. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Кроме того, на горячую линию РКК поступило почти девять тысяч звонков, совершённых для оказания психологической помощи или уточнения информации по ранее поданным обращениям.
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Александр Бойцов