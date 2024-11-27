Власти Херсонской области вслед за Запорожской сообщили об аварии на ЛЭП

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Часть Херсонской области оказалась утром без электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом написала глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Уточняется, что аварийное отключение произошло на высоковольтной линии в 300 вК «Джанкой — Мелитополь». По словам губернатора, без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов.
Сальдо заключил, что восстановление идет максимально быстро.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на всей территории подконтрольной России части региона наблюдаются проблемы с электроснабжением. Это также стало следствием повреждения на ЛЭП.
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Сальдо заключил, что восстановление идет максимально быстро.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на всей территории подконтрольной России части региона наблюдаются проблемы с электроснабжением. Это также стало следствием повреждения на ЛЭП.
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Екатерина Коршунова