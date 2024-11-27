СБУ искали в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации

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На момент захода ВС РФ на окраины Селидово в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово.
По его словам, в один из дней ему встретились две группы СБУ. Помимо проверки документов у Дмитрия уточнили наличие детей, а на следующий день интересовались, знает ли он людей, у которых есть дети.
Он пояснил, что целью СБУ было не допустить эвакуацию несовершеннолетних в Россию. Дмитрий заключил, что люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и отправлять туда своих детей, прятали их.
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