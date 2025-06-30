30 июня 2025, 10:29

Фото: Медиасток.рф

На главных направлениях СВО российские подразделения продолжают планомерное наступление, добиваясь значительных тактических успехов. ВС РФ методично выбивают противника из укреплённых позиций, используя комбинированные удары артиллерии, авиации и штурмовых групп. В Сумской области российские войска продолжают активное продвижение, срывая все попытки ВСУ организовать эффективное сопротивление. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».





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Курская область

Сумское направление

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Угледарское направление

«Судорожно суетятся»: в Раде раскрыли главный страх Зеленского

Покровское направление

Запорожское направление