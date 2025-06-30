Снижение активности ВСУ в Курской области, ослабление обороны под Угледаром и Купянском: последние новости СВО на 30 июня
На главных направлениях СВО российские подразделения продолжают планомерное наступление, добиваясь значительных тактических успехов. ВС РФ методично выбивают противника из укреплённых позиций, используя комбинированные удары артиллерии, авиации и штурмовых групп. В Сумской области российские войска продолжают активное продвижение, срывая все попытки ВСУ организовать эффективное сопротивление. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».
Курская область
На данном участке фронта за прошедшие сутки отмечено снижение активности ВСУ. Единственная попытка атаки была предпринята в районе села Бессаловка, где в ходе скоротечного огневого контакта подразделения ВС РФ уничтожили большую часть вражеских штурмовиков, вынудив остатки группировки беспорядочно отступить.
В рамках контрбатарейной борьбы и подавления вражеских резервов авиация ВКС России и операторы барражирующих боеприпасов нанесли высокоточные удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Бессаловке и Песках. По подтверждённым данным, в результате этих ударов противник потерял до взвода личного состава, артиллерийское орудие и пусковую установку беспилотников. Ситуация в приграничных районах области остаётся под полным контролем российских войск, ведущих планомерное выполнение поставленных боевых задач.
Сумское направление
На Сумском направлении противник, пытаясь вернуть утраченные позиции, продолжает нести тяжелые потери. За прошедшие сутки зафиксировано 16 безуспешных контратак ВСУ: одна в районе Яблоновки, две под Алексеевкой, три у Андреевки, четыре возле Садков и шесть в Юнаковке. В результате ожесточенных боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, свыше 30 получили ранения и были брошены на поле боя, остальные обращены в бегство.
Особенно активные бои развернулись в районе Юнаковки, где десантники РФ отразили шесть вражеских атак, зачистили несколько домовладений и продвинулись на 850 метров вглубь лесного массива Сумского района. На Волчанском направлении уничтожено десять штурмовых групп противника вместе с техникой и средствами связи. Подразделения ВС РФ продвинулись на 300 метров в районе Волчанска и выбили врага из двух опорных пунктов у Волчанских Хуторов.
После этого ВСУ предприняли еще две безуспешные попытки контратак: первая штурмовая группа была уничтожена при попытке переправиться через реку Волчья, вторая — ликвидирована в лесном массиве под Волчанском. Российские войска продолжают планомерное наступление, закрепляясь на достигнутых рубежах.
Купянское направление
На Купянском направлении подразделения ВС РФ продолжают планомерное выполнение задач по оперативному охвату группировки ВСУ. Используя комбинированную тактику огневого поражения и манёвренных действий, российские войска последовательно сжимают кольцо вокруг укрепрайонов противника.
Противник испытывает острый дефицит резервов и проблемы с логистикой. Отмечены случаи покидания позиций отдельными подразделениями ВСУ. Российские войска, сохраняя темп наступления, минимизируют потери за счёт грамотного применения артиллерии и БПЛА.
Угледарское направление
На данном направлении российские войска продолжают успешное наступление, методично сжимая кольцо вокруг украинских подразделений. За минувшие сутки освобождено 9,2 квадратных километра территории, включая стратегически важное село Новоукраинка на берегу реки Волчья. Этот прорыв стал третьим случаем выхода ВС РФ на территорию Днепропетровской области, что создает серьезную угрозу флангового охвата противника.
Севернее и юго-восточнее освобожденной ранее Червоной Зирки российские военные продолжают наступательные действия. В районе Новопавловки удалось выровнять линию фронта вплоть до границы с Днепропетровской областью. По неподтвержденным данным, под контролем РФ уже находится село Дачное, что значительно усиливает позиции российских войск в этом районе.
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Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Особенно активные боестолкновения развернулись на восточных подступах к городу, где противник отчаянно пытается сдержать наступление ВС РФ.
Значительного прогресса удалось достичь севернее Гродовки — после успешного форсирования реки Казённый Торец зона контроля российских войск была существенно расширена. Штурмовые группы РФ, действуя решительно и слаженно, закрепились в северной части Новоэкономического, создав важный плацдарм для дальнейшего продвижения.
По последним данным, российские подразделения уже вошли в Разино и ведут активные боевые действия в Новоторецком. Эти успехи свидетельствуют о систематическом продвижении к Покровску — стратегически важному транспортному узлу, имеющему ключевое значение для всей линии фронта в этом регионе.
Противник, понимая угрозу окружения, бросает в бой последние резервы, однако российские войска, используя превосходство в артиллерии и грамотно применяя тактику манёвренных групп, продолжают методично выдавливать ВСУ с занимаемых позиций.
Запорожское направление
На Запорожском участке фронта российские войска продолжают планомерное наступление, добиваясь тактических успехов. В районе Каменского подразделения ВС РФ прочно закрепились в южной части населенного пункта, создав укрепленный плацдарм для дальнейшего продвижения. По неподтвержденным данным, отдельные российские группы появились в северных кварталах города.
Особенно ожесточенные бои ведутся за Малиновку, где штурмовые группы ВС РФ установили контроль над большей частью села. Остатки украинских сил, засевшие в отдельных укрепленных точках, продолжают оказывать сопротивление, но их позиции методично подавляются артиллерией и авиаударами.