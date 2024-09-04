Фото: istockphoto/David_Bokuchava
За год количество могил солдат Вооруженных сил Украины в Харькове увечилось в два раза. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на польскую журналистку.
Отмечается, что, по словам журналистки, следует усилить военную поддержку от президента США Джо Байдена.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.
До этого в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», – заявила она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.
До этого в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова