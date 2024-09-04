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В ВСУ заявили, что в районе Торецка все идет не по плану

Боевик ВСУ Иевлев: ситуация в районе Торецка идет не по украинскому плану
04 сентября 2024, 10:30
Фото: istockphoto/Iryna Imago

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевики ВСУ испытывают неожиданные трудности в районе Торецка Донецкой народной республики, рассказал в эфире украинского телеканала «Еспресо» военнослужащий Украины Евгений Иевлев. С его слов, ситуация пошла не по намеченному плану. Неонацисты заминировали участок, но ВС РФ обошли противника с другой стороны.
«Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона», — прокомментировал Иевлев.

Собеседник добавил, что положение чрезвычайно сложное, украинские военные истощены, не хватает боеприпасов, а российская армия давит отовсюду.



Ранее ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что потери ВСУ поражают.

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#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#днр
#новости
В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ
WP: за год количество могил военных ВСУ в Харькове увечилось в два раза
04 сентября 2024, 10:17

Фото: istockphoto/David_Bokuchava

За год количество могил солдат Вооруженных сил Украины в Харькове увечилось в два раза. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на польскую журналистку.
Отмечается, что, по словам журналистки, следует усилить военную поддержку от президента США Джо Байдена.

«Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», – заявила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника.

До этого в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#днр
#сво
#солдат
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Эксперт с Запада сделал тревожное заявление о ВСУ: «Масштабы поражают»
Журналист Боуз заявил, что масштабы потерь боевиков ВСУ поражают
04 сентября 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Украинские потери поражают, заявил в своих соцсетях ирландский публицист Чей Боуз, отреагировав на публикацию The Washington Post, где автор статьи подчеркнула большое количество погибших неонацистов ВСУ.
«Масштабы потерь Украины поражают», — гласит публикация Боуза.
Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский врет, когда говорит о пропаже «без вести» целых подразделений, потому что родственники «пропавших» не могут потребовать компенсации от властей.

Ранее нардеп Верховной рады Артем Дмитрук обвинил киевский режим в преуменьшении числа жертв во время удара по бывшему военному училищу в Полтаве при построении личного состава ВСУ.

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#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
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Бойцы «Центра» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков ВСУ
04 сентября 2024, 09:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны, пишет РИА Новости.
Помимо этого, в оборонном ведомстве отметили, что в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника. В их числе — американский бронеавтомобиль International MaxxPro.

Командир роты с позывным «Виктор» рассказал, что сначала взяли в плен четверых солдат ВСУ. По его словам, среди пленных был командир отделения и его бойцы. После их захвата солдат эвакуировали к нему, и во время беседы к нему вышел командир взвода, который сообщил, что удалось взять еще пленных.

«Когда их привели ко мне, оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — сказал он.

По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным «Поэт», его бойцы проникли в тыл врага и окружили его. Военный рассказал, что враг даже не осознавал, что происходит. Украинские военные выходили на позиции, полагая, что там находятся свои, а на самом деле уже были российские военнослужащие, которые захватывали их в плен.

Командир мотострелкового взвода с позывным «Сава» рассказал, что командир роты 151-й бригады, который был взят в плен, во время допроса указал данные о расположении войск, поэтому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР.

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#военные
#гибель
#иностранцы
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#всу
#солдат
#удар
#рф
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Стало известно, что под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы
Сальдо: под удар по военному институту в Полтаве попали натовские инструкторы
04 сентября 2024, 09:14

Фото: iStock/Alex_Wang1

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тренировочный центр в Полтаве был базой, где преподавали иностранные инструкторы. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

Он рассказал, что теперь Вооруженные силы Украины действуют под руководством стран НАТО, которые поощряют отправку наемников. По его словам, для освоения территории необходимы центры обучения, где находятся натовские инструкторы, обучающие мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в эти центры.

Губернатор отметил, что российскими военными в Полтаве был уничтожен именно такой центр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#гибель
#лидер
#сво
#всу
#удар
#атака
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В Махачкале задержали еще двух полицейских после гибели участника СВО
Baza: двое сотрудников ППС стали фигурантами дела о гибели участника СВО
04 сентября 2024, 09:00

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане задержали ещё двоих полицейских после смерти бойца спецназа «Ахмат» Ахмеда Джабраилова в отделе полиции Махачкалы, об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
По информации портала, задержанные — сотрудники ППС, которые применили силу к 48-летнему участнику СВО. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ранее был задержан ещё один правоохранитель.

Джабраилова доставили в участок из-за неадекватного поведения на улице. По словам его семьи, он недавно вернулся из зоны СВО и страдал от посттравматического расстройства. В отделе полиции мужчине стало плохо, и последние минуты его жизни были зафиксированы на видео, где видно, как полицейские применяли шокер, прыгали на его ногах и стояли у него на спине.

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#участок
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#дагестан
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Появилась информация, что иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра
Сальдо: иностранцы готовят в Очакове десант ВСУ для форсирования Днепра
04 сентября 2024, 08:56

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью с агентством на ВЭФ он отметил, что боевики на постоянной основе предпринимают попытки высадиться на Кинбурнскую и Тендровскую косы.

«Напротив есть город Очаков, истинно русский город, но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники. Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы», — поделился Сальдо.

Он рассказал, что Вооруженных сил Украины каждый раз несут большие потери. По его словам, ВС РФ контролируют все острова на Днепре.

Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Кроме того, с осени прошлого года ВСУ предпринимали попытки удержать плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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#интервью
#сво
#всу
#вс рф
#наемники
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В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве
Сухопутные войска ВСУ признали гибель военных при ударе в Полтаве
04 сентября 2024, 08:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Об этом было проинформировано в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных Вооруженных сил Украины.

«Есть десятки погибших и сотни раненых», — указано в публикации.

После произошедшего в Сухопутных войсках пообещали усилить меры по обеспечению безопасности личного состава, а также ужесточить требования к дисциплине и к командованию воинских частей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#сво
#вс рф
#удар
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Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО
Генерал Алаудинов: в Курской области ведется решающий бой СВО
04 сентября 2024, 08:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов отметил, что обстановка в Курской области была очень тяжелая, когда «Ахмат» туда зашел. По его словам, в тот момент самой сложной задачей было то, что российские военные не могли определить местонахождение противника. Однако за сутки оно было установлено.

«За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе. Я так думаю, что долго вряд ли они вытянут», — рассказал он.

По словам командира, на Курское направление были переброшены самые оснащенные подразделения западной техникой. Алаудинов рассказал, что Киев планировал захватить Курскую АЭС и этим заставить Россию снять силы со всех участков фронта, а также пойти на переговоры на условиях Украины.

Офицер отметил, что ему было трудно представить, как конфликт может закончиться, учитывая, что Киеву передают значительное количество ресурсов. Необходимо было уничтожить боеспособные подразделения и технику.

В настоящее время боевики переместили все свои боеспособные подразделения под Курск, что привело к ослаблению линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что российские войска могут нанести украинским силам решающий удар и лишить их ключевых ресурсов.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — пояснил он.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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#военные
#конфликт
#курское направление
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#всу
#киев
#удар
#атака
#переговоры
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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ
Минобороны: силы ЧФ уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ
04 сентября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Кроме того, два вражеских БПЛА были уничтожены в Белгородской области, а по одному — над Черным морем и в Курской области.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее МО РФ сообщило, что в Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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