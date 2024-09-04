В ВСУ заявили, что в районе Торецка все идет не по плану

Боевики ВСУ испытывают неожиданные трудности в районе Торецка Донецкой народной республики, рассказал в эфире украинского телеканала «Еспресо» военнослужащий Украины Евгений Иевлев. С его слов, ситуация пошла не по намеченному плану. Неонацисты заминировали участок, но ВС РФ обошли противника с другой стороны.