В ВСУ заявили, что в районе Торецка все идет не по плану

Фото: istockphoto/Iryna Imago
Боевики ВСУ испытывают неожиданные трудности в районе Торецка Донецкой народной республики, рассказал в эфире украинского телеканала «Еспресо» военнослужащий Украины Евгений Иевлев. С его слов, ситуация пошла не по намеченному плану. Неонацисты заминировали участок, но ВС РФ обошли противника с другой стороны.
«Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона», — прокомментировал Иевлев.
Собеседник добавил, что положение чрезвычайно сложное, украинские военные истощены, не хватает боеприпасов, а российская армия давит отовсюду.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что потери ВСУ поражают.
Читайте также:
В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ
Бойцы «Центра» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков ВСУ
Стало известно, что под удар по институту связи в Полтаве попали натовские инструкторы
Никита Кротов