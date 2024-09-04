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Украинские потери поражают, заявил в своих соцсетях ирландский публицист Чей Боуз, отреагировав на публикацию The Washington Post, где автор статьи подчеркнула большое количество погибших неонацистов ВСУ.
«Масштабы потерь Украины поражают», — гласит публикация Боуза.Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский врет, когда говорит о пропаже «без вести» целых подразделений, потому что родственники «пропавших» не могут потребовать компенсации от властей.
Ранее нардеп Верховной рады Артем Дмитрук обвинил киевский режим в преуменьшении числа жертв во время удара по бывшему военному училищу в Полтаве при построении личного состава ВСУ.
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Никита Кротов