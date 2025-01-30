Военкоры сообщили об угрозе массированного удара украинских ВВС по югу РФ

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ВСУ готовятся нанести очередной ракетный удар по российским территориям. с помощью истребителей F-16 американского производства, а также МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Сегодня украинские самолеты массово поднялись в воздух с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины. Всего в воздухе было отмечено не менее 6-7 единиц истребителей МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один истребитель F-16», — говорится в сообщении.
В это время на южных территориях России объявили ракетную опасность, а Крымский мост перекрыли. Однако ударов не последовало. Данные маршруты характерны для пуска крылатых ракет по РФ.
«Рыбарь» отмечает, что авиация взлетела сразу с четырех аэродромов: МиГ-29 и Су-27 поднялись с Черкассы, Миргорода и Канатово, а F-16 с аэродрома Васильков. Они летели в сторону Днепропетровска и южной части Харьковской области, однако некоторые развернулись, а некоторые пропали с радаров. Возможно они сели на местном аэродроме.
«Такой маршрут используется при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области. Те, что вернулись на Миргород, скорее всего, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали пуск обманок», — пояснили военкоры.
Предполагается, что таким образом украинские ВВС провели тренировку возможной массированной атаки на Россию.
Военкоры не исключили, что Су-24М, которые принимали участие в последней атаке на Курскую область, взлетая с аэродрома в Черкассах, могут перелететь на него непосредственно перед ударом, либо сядут после пуска ракет, а F-16 будет обеспечивать прикрытие.
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