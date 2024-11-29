Фото: iStock/Sinenkiy
Четыре десантника 77-ой аэромобильной бригады ВСУ сложили оружие в ночь с 28 на 29 ноября и сдали свою долговременную огневую точку (ДОТ), которая располагалась в Харьковской области.
«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ», — сообщили РИА Новости в российской силовой структуре.В распоряжение РИА также были переданы кадры пленения десантников из 77-ой аэромобильной бригады ВСУ, которые можно увидеть в Telegram-канале.
Это не первый случай, когда бойцы ВСУ сдаются на Харьковском направлении. «Радио 1» обозревало в своем материале 28 ноября, как расчет операторов дронов ВСУ добровольно сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой в Харьковской области.
Этой ночью также стало известно, что расчетом гаубицы Д-30 тульских десантников было поражено скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое разведка выявила в Кореневском районе Курской области.
Ранее «Радио 1» писало о том, что была сделана оценка шансов Европы заменить Украине военные поставки США. Результат вышел весьма неутешительный для украинского правительства.
Читайте также:
Украина в ближайшее время готова провести новый «саммит мира», заявил Ермак
Единовременная выплата в размере 3 млн рублей: преимущества и гарантии участников СВО
Университет «Дубна» отправил гуманитарную помощь морпехам
Мария Моисеева