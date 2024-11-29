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Украинская армия сталкивается с пятью серьёзными проблемами, которые, по мнению журналиста польского издания Onet Мартина Вывала, могут привести к краху фронта.
Одной из ключевых причин он называет дефицит личного состава и неэффективность мобилизационных мер.
Серьёзный недостаток техники и боеприпасов, начавшийся осенью 2023 года, усугубил положение ВСУ и является второй проблемой.
Третьей проблемой Вывал называет растянутость линии фронта. Российским войскам удалось оказать давление на востоке и юге, вынуждая украинские силы растягивать свои ограниченные ресурсы. Одновременно нападение на Курскую область, по мнению автора, не смогло отвлечь российские силы от основных направлений.
Тактика российских войск также изменилась, что стало для Украины четвертой проблемой. Вместо прямых атак они всё чаще применяют окружение населённых пунктов, отрезая их от снабжения и активно используя дроны-камикадзе.
Последним фактором, который журналист считает критическим, является захват российских войск украинских укреплений. Недостаток инженерных подразделений с украинской стороны существенно подрывает её способность удерживать оборону.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении.
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Серьёзный недостаток техники и боеприпасов, начавшийся осенью 2023 года, усугубил положение ВСУ и является второй проблемой.
Третьей проблемой Вывал называет растянутость линии фронта. Российским войскам удалось оказать давление на востоке и юге, вынуждая украинские силы растягивать свои ограниченные ресурсы. Одновременно нападение на Курскую область, по мнению автора, не смогло отвлечь российские силы от основных направлений.
Тактика российских войск также изменилась, что стало для Украины четвертой проблемой. Вместо прямых атак они всё чаще применяют окружение населённых пунктов, отрезая их от снабжения и активно используя дроны-камикадзе.
Последним фактором, который журналист считает критическим, является захват российских войск украинских укреплений. Недостаток инженерных подразделений с украинской стороны существенно подрывает её способность удерживать оборону.
Ранее «Радио 1» писало о том, что в зоне специальной военной операции украинский пулеметчик по ошибке зашел на позиции российских военных, приняв их за свои. В результате он уничтожил около 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах сообщил о попытке армии Украины добить британского наёмника, который решил сдаться в плен российским военным на курском направлении.
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Мария Моисеева