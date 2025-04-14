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В селе Казачья Локня в Курской области украинские солдаты угрожали многодетной матери изнасилованием на глазах ее детей. Об этом рассказала односельчанка женщины для РИА Новости.
«В одном из домов жила женщина, у нее четверо детей. По ее словам, они (ВСУ) ее ставили в позу и угрожали тем, что они будут делать вот эти вот все вещи (насиловать) в присутствии ее малолетних детей», — рассказала курянка.
Как оказалось, эти украинские солдаты вышли из окопов и пошли на окраину села.
Напомним, что украинская армия вторглась на территорию Курской области в августе 2024 года. Часть территории региона находилась под оккупацией 7 месяцев. Казачья Локня была освобождена ВС РФ 12 марта.
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