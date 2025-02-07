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Попытка контрнаступления ВСУ в Курской области завершилась быстрым разгромом украинских сил. Как сообщил РИА Новости офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман, противник рассчитывал на внезапность и численное превосходство, но столкнулся с координированным сопротивлением российских подразделений.
По данным Минобороны РФ, утром ВСУ атаковали двумя механизированными батальонами, пытаясь прорваться к населенным пунктам Черкасская Конопелька и Уланок.
Сводные группы российской группировки «Север», включавшие бойцов 810-й бригады, 177-го полка, 40-й бригады морской пехоты, добровольцев и Росгвардию, остановили продвижение противника. По словам Боцмана, расчеты FPV-дронов, артиллерия и минометчики уничтожили не менее 18 единиц техники ВСУ.
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«После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство», — объяснил Боцман.
Сводные группы российской группировки «Север», включавшие бойцов 810-й бригады, 177-го полка, 40-й бригады морской пехоты, добровольцев и Росгвардию, остановили продвижение противника. По словам Боцмана, расчеты FPV-дронов, артиллерия и минометчики уничтожили не менее 18 единиц техники ВСУ.
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«При этом один из расчетов FPV смог поразить 11 единиц техники ВСУ», — добавил он.Пехота противника, высаженная в лесу, была ликвидирована артиллерийским огнем.
«Подъезжайте еще, мы готовимся обеспечить европейских и американских оружейников семидневной рабочей неделей», — заключил офицер.Ранее сообщалось, что к 14:00 четверга, по официальным данным, ВСУ потеряли 6 танков, 3 БМП, 3 машины разграждения и 14 бронемашин. Всего за время боев на этом направлении украинская сторона лишилась более 57 860 военнослужащих и 337 танков.
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Мария Моисеева