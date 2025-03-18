МО РФ: ПВО России перехватила 46 украинских беспилотников за ночь

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Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 46 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, большая часть перехватов произошла над Белгородской областью, где было уничтожено 41 БПЛА. Кроме того, два беспилотника были перехвачены над Брянской областью, два — над Курской областью и один — над Орловской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военнопленный украинских вооруженных сил Даниил Куцан поделился шокирующей историей о том, как его избили сослуживцы за предложение сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова