«ВСУ могут прятаться за спинами жителей»: военэксперт пояснил сложности штурма Суджи

Фото: istock/Evgeny555
Штурм Суджи — это ключевой этап в освобождении Курской области. Об этом заявил военный эксперт и доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Главная цель российских военных — освободить этот Суджу, сообщил эксперт в интервью «Ленте.ру».
Перенджиев отметил, что освобождение Суджи — это не просто локальная задача, а важный шаг в освобождении всех оккупированных приграничных территорий. Он подчеркнул, что здесь нужно прорвать опорные пункты, так как Суджа — самый крупный населенный пункт среди захваченных территорий.
Перенджиев предупредил, что боевики могут использовать террористические методы и прятаться за спинами мирных жителей. Поэтому операции будут проводиться точечно, по каждому укрепрайону. Освобождение Суджи, по словам эксперта, также подразумевает освобождение заложников, которых боевики могут использовать в своих целях.
Читайте также:
Армия России готовится к освобождению Суджи
Обстановка в Курской области: последние новости
Зеленский: Мы создали буферную зону в Курской области
«Отличие от обычной военной операции в том, что здесь речь идет о том, чтобы боевиков друг от друга изолировать, не дать им между собой взаимодействовать», — пояснил эксперт.
Перенджиев предупредил, что боевики могут использовать террористические методы и прятаться за спинами мирных жителей. Поэтому операции будут проводиться точечно, по каждому укрепрайону. Освобождение Суджи, по словам эксперта, также подразумевает освобождение заложников, которых боевики могут использовать в своих целях.
Читайте также:
Армия России готовится к освобождению Суджи
Обстановка в Курской области: последние новости
Зеленский: Мы создали буферную зону в Курской области
Лия Мурадьян