Глава «Ахмата» оценил силы ВС РФ для остановки ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ. Об этом информирует ТАСС.
По словам Алаудинова, ситуация на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно», — сказал он.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Мобильная связь и интернет в Курской области теперь доступны бесплатно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова