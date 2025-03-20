В Кузбассе стартовал пилотный проект по реабилитации бойцов СВО через спорт

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В Кузбассе состоялась церемония открытия программы «Реабилитация через спорт» на базе оздоровительного комплекса «Танай». Мероприятие посетила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Этот проект позволит ветеранам СВО, получившим инвалидность в ходе боевых действий, встать на горные лыжи. Программа начинается с момента протезирования, после этого опытные наставники будут работать с ними на горнолыжном курорте.
Кроме того, в рамках проекта будут обучаться новые инструкторы, которые смогут обучать бойцов спецоперации в других регионах. Так, планируется сделать горные лыжи доступным видом спорта для участников СВО по всей России.
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Кроме того, в рамках проекта будут обучаться новые инструкторы, которые смогут обучать бойцов спецоперации в других регионах. Так, планируется сделать горные лыжи доступным видом спорта для участников СВО по всей России.
«Тогда начала работать программа "Лыжи мечты", которая охватила детишек с инвалидностью. Наши мастера, инструкторы поставили их на горные лыжи. Очень приятно, что такую же программу мы реализуем и для наших героев», — цитирует «Сiбдепо» Цивилеву.
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Элина Позднякова