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В Кузбассе стартовал пилотный проект по реабилитации бойцов СВО через спорт

Фото: iStock/LightFieldStudios

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Кузбассе состоялась церемония открытия программы «Реабилитация через спорт» на базе оздоровительного комплекса «Танай». Мероприятие посетила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Этот проект позволит ветеранам СВО, получившим инвалидность в ходе боевых действий, встать на горные лыжи. Программа начинается с момента протезирования, после этого опытные наставники будут работать с ними на горнолыжном курорте.

Кроме того, в рамках проекта будут обучаться новые инструкторы, которые смогут обучать бойцов спецоперации в других регионах. Так, планируется сделать горные лыжи доступным видом спорта для участников СВО по всей России.

«Тогда начала работать программа "Лыжи мечты", которая охватила детишек с инвалидностью. Наши мастера, инструкторы поставили их на горные лыжи. Очень приятно, что такую же программу мы реализуем и для наших героев», — цитирует «Сiбдепо» Цивилеву.

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Стармер высказался о сроках размещения миротворцев на Украине
Премьер Стармер: сроки размещения миротворцев на Украине более понятны
20 марта 2025, 19:57

Фото: istockphoto/ikholwadia

Сроки размещения миротворческих сил на Украине более понятны благодаря российско-американским переговорам. Об этом телеканалу ITV заявил британский премьер Кир Стармер.
«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — сказал политик.
По словам Стармера, встречу военных из западных стран в Великобритании 20 марта посвятят планированию миротворческих операций, акцентируя внимание на безопасности в воздухе, на море и границах.

Ранее сообщалось, что четыре страны Евросоюза не одобрили план главы европейской дипломатии Каи Каллас об оружии для Киева. Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Житель Энгельса рассказал о горящих брызгах от БПЛА во время атаки ВСУ на город
20 марта 2025, 19:42

Фото: iStock/sommersby

Житель города Энгельса Саратовской области Артем (имя изменено) рассказал об атаке украинских беспилотников на город, во время которой у него дрожали окна в квартире.
Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек.

«В районе полшестого утра услышал звук двигателя БПЛА, где-то сверху пролетел на низкой высоте, в сторону аэродрома, через секунд 15–20 сильный хлопок и горящие брызги от БПЛА за больницей, от взрывной волны сильно задрожали окна, отбежал от них», — рассказал Артем «Газете.Ru».

По его словам, сначала было ощущение, что дрон попал в больницу, однако позже выяснилось, что он взорвался у гаражей. Мужчина предположил, что вражеский беспилотник сбили или же он что-то задел.

После этого взрыва Артем еще слышал работу ПВО и видел вспышки над аэродромом.

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В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве
19FortyFive: Украинская ракета «Длинный Нептун» может ударить по Москве
20 марта 2025, 19:21

Фото: iStock/bpawesome

Украинская дозвуковая крылатая ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве, допускает издание 19FortyFive.
Обозреватель Исаак Зейтц сообщил, что «Длинный Нептун» «имеет увеличенную дальность полёта до 1000 км, что позволяет ему поражать цели в глубине территории противника, например в самой Москве».

При этом Зейтц сомневается, что ВСУ задействуют ракету для ударов по целям в российской столице, так как город защищен силами противовоздушной обороны.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник заявил, что если украинские боевики применят ракету «Длинный Нептун», Россия вправе применить ракетный комплекс «Орешник». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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ВСУ пытались добить собственного раненого, пытавшегося сдаться в плен
20 марта 2025, 19:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военнослужащие пытались убить своего раненого сослуживца, чтобы он не сдался в плен российским солдатам.
Пленный украинец Николай Горошенко рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, что его в составе группы послали на неподготовленные позиции, где они попали под российский обстрел. Горошенко тогда был ранен и решил сдаться в плен.

Российский дрон заметил украинского раненого и начал выводить его через минное поле к позициям ВС РФ, сбросил воду и еду. Однако ВСУ заметили это и попытались атаковать своего же сослуживца кассетными боеприпасами.

Тем не менее российские бойцы все же смогли вывести раненого к точке эвакуации, где он успешно сдался в плен.

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Четыре страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Украины
La Stampa: некоторые страны ЕС не приняли план Каллас об оружии для Киева
20 марта 2025, 19:02

Фото: iStock/artJazz

Власти Италии, Франции, Испании и Португалии отвергли план главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о новом пакете помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом информирует издание La Stampa.
В материале газеты говорится, что государства, которые находятся далеко от РФ, «не видят угрозы так явственно, как соседи». Отмечается, что страны Европейского союза готовы выделить на помощь Украине 5 млрд евро.

Эти средства могут направить на закупку крупнокалиберных боеприпасов для украинской армии. По словам Каллас, соответствующий план носит добровольный характер.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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