Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом по телефону инцидент с БПЛА
Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили инцидент с беспилотниками на территории Польши. Об этом Навроцкий написал в личном блоге в соцсетях.
Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о сбитии «представлявших опасность» якобы российских дронов. Он не предоставил доказательств происхождения БПЛА.
«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Эта беседа является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками», — сообщил Навроцкий.10 сентября Россия опровергла обвинения Польши, подчеркивая, что руководство ЕС и НАТО «ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не приводя каких‑либо аргументов».
Так, например, в конце 2022 года в Польше произошёл инцидент с падением боеприпасов на территорию страны вблизи границы с Украиной. В результате погибли два человека. Тогда также звучали обвинения в адрес России, но в итоге выяснилось, что речь шла о ракете украинской ПВО.