Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом по телефону инцидент с БПЛА

11 сентября 2025, 00:18

Фото: iStock/macky_ch

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили инцидент с беспилотниками на территории Польши. Об этом Навроцкий написал в личном блоге в соцсетях.





Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил о сбитии «представлявших опасность» якобы российских дронов. Он не предоставил доказательств происхождения БПЛА.





«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня вечером. Эта беседа является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками», — сообщил Навроцкий.