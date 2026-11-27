В Ленинградской области отразили атаку беспилотников ВСУ
В Ленинградской области отразили атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
По его словам, силы ПВО ликвидировали четыре украинских дрона. В настоящий момент боевая работа продолжается. Кроме того, ранее утром 27 ноября Дрозденко предупредил местных жителей, что из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и области возможно временное понижение скорости мобильного интернета.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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