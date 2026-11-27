27 ноября 2026, 04:44

Дрозденко: Над Ленинградской областью уничтожили четыре украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Ленинградской области отразили атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.