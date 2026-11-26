Врач раскрыла лучший напиток для снижения давления
Диетолог Виктория Кострова порекомендовала лучший, на ее взгляд, напиток для снижения кровяного давления без лекарств. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.
По словам специалиста, каркаде — красный чай, приготовленный из сухих цветков гибискуса. В напитке содержатся растительные антиоксиданты и компоненты, способствующие расслаблению сосудов, что и приводит к понижению давления. Кострова сослалась на исследование, которое показало, что у людей, выпивавших по три чашки каркаде в день на протяжении шести недель, верхнее давление в среднем снижалось на пять-семь миллиметров ртутного столба.
Диетолог подчеркнула, что для достижения максимального эффекта каркаде следует пить без сахара. Она также предупредила, что людям с низким давлением лучше воздержаться от употребления этого чая. Тем, кто принимает лекарства от гипертонии, рекомендуется пить напиток с осторожностью.
Кострова добавила, что каркаде не заменяет полноценное лечение гипертонии. Если давление постоянно повышено, необходимо проконсультироваться с врачом для выявления причин и назначения соответствующего лечения, заключила она.
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