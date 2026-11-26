26 ноября 2026, 20:58

Врач Кострова: Каркаде снижает давление благодаря растительным антиоксидантам

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Диетолог Виктория Кострова порекомендовала лучший, на ее взгляд, напиток для снижения кровяного давления без лекарств. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.